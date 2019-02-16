اليمن: مقتل 25 من عناصر ميليشيات الحوثي في محافظة حجة

قُتل 25 من عناصر الميليشيات الحوثية بعد هجوم فاشل للميليشيات على منطقة حجور في محافظة حجة اليمنية.

وأكدت مصادر يمنية – وفقا لقناة “العربية الحدث” الإخبارية، اليوم الجمعة – أن قبائل حجور تقاوم وتقاتل الميليشيات الحوثية بشراسة، مشيرًا إلى أن عملية الجيش اليمني والتحالف لم تبدأ بعد والمنطقة محاصرة.

بدورهم، ناشد أبناء قبائل حجور بمديرية كشر المحاصرة بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذهم، وتوفير مستشفى ميداني لمعالجة الجرحى والمواطنين في حجور التي تفرض عليها الميليشيات منذ أسابيع حصارًا خانقًا.

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