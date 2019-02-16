شكرا لقرائتكم جنبلاط: كم يفوت لبنان من الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 15 فبراير 2019 / 21:34

غرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "لقاء وعشاء ودي وشيق مع سفير الصين السيد Wang Kejian في حضور كارلوس اده ومروان حماده وتيمور. كم هذه الامة الصينية كبيرة وجبارة في مواجهة كل التحديات. وكم لبنان يفوت الفرص عليه في الاستفادة من قدرات الصين المتنوعة. اما العالم العربي الا البعض من دوله فوضعه محزن ان لم نقل أكثر".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: كم يفوت لبنان من الفرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.