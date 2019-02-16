شكرا لقرائتكم بري يشيد بخطاب الحريري: معتدل ومتفهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 15 فبراير 2019 / 21:29

أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث صحفي بـ"مضامين الخطاب الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالأمس في مهرجان ذكرى 14 شباط"، واصفا إياه بـ"المعتدل والجيد والمتفهم لكلام النواب" خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة.



وأضاف بري "نحن في المجلس سنمنح غدا على أبعد تقدير الثقة النيابية للحكومة وكلي أمل بأن الكلام الذي سمعناه سوف يتحقق". وإذ جدد "إبداء عزم مجلس النواب بعد الانتهاء من جلسات الثقة على الشروع في عقد جلسات تشريعية ورقابية شهرية ودورية"، نوه رئيس المجلس ب"إعراب رئيس الحكومة عن اتجاهه إلى تفعيل العمل الحكومي".

وقال: "سررت جدا بكلام رئيس الحكومة الحريري الذي أشار من خلاله إلى أنه سيدعو مجلس الوزراء أحيانا إلى عقد جلستين أو ثلاثة أسبوعيا"، مشددا "على أهمية ما تناوله الحريري في إطار حديثه عن ملف مكافحة الفساد". ورأى ان "تطبيق القوانين كفيل في حد ذاته بإنهاء الفساد في البلد سيما وأنه لا يزال 39 قانونا غير مطبقين، وأنا هنا أجزم بأن تطبيق هذه القوانين ينهي 90% من حالة الفساد لا بل أكاد أقول يقضي عليه تماما".