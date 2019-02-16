"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع جديدة للتحالف في الحديدة

القاهرة —سبوتنيك.وذكر المركز الإعلامي لجماعة أنصار الله على "تويتر" أن مقاتلي الجماعة أسقطوا الطائرة الاستطلاعية التابعة للتحالف، أثناء تنفيذها مهام عدائية في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

ولم يورد المركز تفاصيل عن العملية.

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وتعد الطائرة هي الثالثة من نوعها التي تعلن "أنصار الله" إسقاطها خلال أقل من أسبوع، حيث أعلنت الجماعة الثلاثاء الفائت، تمكن دفاعاتها من إسقاط طائرة مماثلة في ذات المنطقة، سبقتها السبت الماضي، طائرة استطلاع في منطقة المزرق بمديرية حرض شمال غربي حجة.

وينفذ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.