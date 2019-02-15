شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الشرقية» يضبط قائد مركبة قطع الإشارة الحمراء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطاح رجال المرور بالمنطقة الشرقیة، الیوم الجمعة، بقائد مركبة ارتكب مخالفة قطع الإشارة الحمراء، وسیتم إحالته للھیئة المرورية لتطبیق العقوبات المقررة علیه في نظام المرور. ووثَّقت مجموعة من الصور، نشرها المرور السعودي للمركبة المخالفة “بیضاء اللون” أثناء عملية الضبط. وأوضح المرور، أنه سيتم تطبیق عقوبة مخالفة قطع الإشارة المرورية بحق قائدھا، التي ارتفعت قیمتھا العام الماضي من 500 ریال إلى 3 آلاف ریال.

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