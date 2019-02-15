للمرة الأولى.. سيدة تتولى منصب نقيب صيادلة سوريا

نتخب المؤتمر العام لصيادلة سوريا مجلسا جديدا، واختار وفاء كيشي نقيبة للصيادلة خلفا لمحمود الحسن، كما انتخب علياء الأسد رئيسة للنقابة فرع دمشق، ويعد هذا الأمر هو الأول من نوعه الذي تشغل فيه سيدة هذا المنصب.

وشغلت كيشي، قبلها، موقع رئيسة نقابة الصيادلة في محافظة حمص، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ويضم المجلس الجديد 11 عضوا، وقبيل إجراء التصويت، سحب أمين سر النقابة المركزية طلال عجلاني، ترشحه.

من جهته، قال محمد الحمزاوي أحد المنتسبين للنقابة لـ RT: "إن التفاؤل كان سمة عامة لتلك الأجواء، وأهم مطالب للصيادلة التي يأملون من المجلس الجديد تحقيقها، تتركز في تحسين وضعهم وخاصة التكليف الضريبي المرتفع جدا".

وأضاف: "ارتفعت الضرائب بنحو 20 ضعفا، إضافة إلى الناحية العلمية إذ أن الأزمة الراهنة أدت إلى عدم الالتزام بتطبيق القوانين ومن ذلك وجود ناس في الصيدليات، وخاصة في الأرياف، وهم غير مؤهلين علميا".

وطالب الحمزاوي الصيادلة أيضا، برفع الراتب التقاعدي، إلى مستوى يحقق معيشة لائقة، وتعديل سن التقاعد ليصبح 25 عاما بدلا عن 30 المعمول به حاليا، لإفساح المجال أمام الخريجين الجدد.