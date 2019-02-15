اعرف جسمك.. كيف يختلف وجهك مع تقدمك فى العمر

مع مرور الوقت تتغير هرمونات الجسم ويتغير أيضا مظهر الوجه والرقبة، وذلك بسبب فقدان قوة العضلات وترقق الجلد، وضمن سلسلة موضوعات اعرف جسمك يقدم اليوم السابع اختلافات الوجه التى تظهر مع تقدم العمر وفقا لما ذكره موقع

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مع تقدم العمر يجف الجلد ويفقد الطبقة التحتية من الدهون بحيث لا يمتلك الوجه سطحا ناعما إلى حد ما، ومع ذلك من المحتمل أن يؤدى التعرض لأشعة الشمس وتدخين السجائر الى ظهور التجاعيد وجعلها تتطور بسرعة اكبر، كما تزداد عدد وحجم البقع الداكنة على الوجه.

نتيجة سقوط الاسنان وتراجع اللثة قد يتغير شكل الفم والشفايف ، ففقدان كتلة العظام فى الفك يقلل من حجم الوجه السفلى ويجعل الجبهة والفم والأنف أكثر وضوحا.

تمتد الأذن عند بعض الناس، قد يكون ذلك بسبب نمو الغضروف كما يزداد شعر الأذن، وقد يؤثر ذلك على حاسة السمع ، وتتحول الرموش إلى اللون الرمادى والجفون السفلية تتراخى ويمكن أن تنمو الأكياس تحت العين ويؤدى ضعف العضلات التى تدلى الجفون، وذلك قد يحد من الرؤية.

وقد يتطور السطح الخارجى للعين إلى حلقة بيضاء رمادية اللون والجزء الملون من العين يفقد الصبغة، مما يجعل معظم الأشخاص المسنين يبدو أن لديهم عيون رمادية أو زرقاء فاتحة.