منها "النمل الأبيض والجبن بالديدان".. أغرب الوجبات في العالم

يختلف الناس في الأنظمة الغذائية، فمنهم من يعشق اللحوم، وآخرون يحبون الأكلات النباتية، وتضم قائمة الأطعمة وجبات كثيرة ربما تغير فكرة بعض الناس عن الطعام.

وذكرت صحيفة "تامبا باي" الأمريكية، أغرب الأطعمة حول العالم والتي جذبت العديد من الأنظار إليها، ومنها العناكب وحساء النمل الأبيض.

1- شيراكو- اليابان

تميزت اليابان بوجبة "شيراكو"، وهى عبارة عن الحيوانات المنوية للأسماك المختلفة مثل سمك القد والسمك المنتفخ.

ويعتقد اليابانيون أن الوجبة تحتوى على قيمة غذائية عالية، ولديها طعم يشبه الكاسترد الحلو.

2-عيون أسماك التونة- اليابان

في نظر الكثيرين تُعد عيون الأسماك من الفضلات التي ينبغي التخلص منها، ولكن يطهو اليابانيون مقل العيون إما عن طريق الغليان أو تسويتها بالبخار، ثم توضع عليها توابل الثوم وتقدم مع صلصلة الصويا، ويشبه طعمها الحبار.

3- البيضة المخصبة – الفلبين

تقدم في الفلبين وجبة مختلفة ومميزة، وهي وجبة تدعى البلوت أو "البيضة المخصبة"، وهي عبارة عن جنين الطيور أثناء وجوده داخل البيضة، ويتم طهو البيضة عن طريق غليها وهي على قيد الحياة، ثم يرش عليها ملح وفلفل، ويتم الضغط على الجزء العلوي من قشرة البيضة وشرب السائل المحيط بها.

4-العناكب - كمبوديا

تقدم كمبوديا لعشاق الوجبات الفريدة والمميزة، وجبة "العناكب المخمرة"، وهي عبارة عن عناكب يتم وضعها في النبيذ لمدة لا تقل عن شهرين، ثم تقدم كنوع من المقبلات، ويشبه طعمها "سرطان البحر".

5-حساء النمل الأبيض – لاوس

تميزت مدينة "لاوس" الآسيوية، بحسائها الفريد، وهو حساء "النمل الأبيض"، فهو يجمع بين بيض النمل وأجنة النمل الأبيض، وله قيمة غذائية عالية ويفيد في تحسين مناعة الجسم.

6-أنف الغزلان - كندا

قدمت "كندا" لعشاق الوجبات ذات الطعم المميز، وجبة "أنف الغزال"، ويتم قطع أنف الغزال وغليها بالبصل والتوابل، وبعدها يتم تقطيعها وتقديمها مع المرق.

7- لحم الكلاب - كوريا

تميزت كوريا بتقديم وجبة لحوم من الكلاب، ويتم تقطيع اللحم ووضع مجموعة من التوابل المعدة خصيصا للوجبة وتقديمها مع البصل الأخضر.

8- الفطر بالجراثيم - المكسيك

تقدم المكسيك لعشاق الطعام المميز، وجبة "الفطر بالجراثيم"، وهي عبارة عن فطر مغطى بالجراثيم السوداء نظرا لاحتوائه على عناصر غذائية مفيدة، وله طعم مميز يشبه الخشب.

9- الجبن الفاسد – إيطاليا

تميزت إيطاليا بوجبة "الجبن الفاسد"، وهي عبارة عن نوع معين من الجبن يتم تخميره وتركه في الهواء، ثم يقدم مع الديدان أو بدونها حسب رغبة الشخص.

10- جلد الحيتان – جرينلاند

اختلفت جرينلاند في وجباتها بتقديم وجية فريدة وهى "جلد الحوت"، ويتم تصفية جلد الحوت من الزيوت وتجميده، ويقدم مع صوص الصويا ويشبه في مذاقه البندق.