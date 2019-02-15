بينها "أكل المخاصي وتناول الحشرات".. أغرب المهرجانات حول العالم

ينجذب الناس دائما إلى الأشياء الغريبة والمبتكرة، ومنها المهرجانات العجيبة مثل مهرجان البيض الأومليت ومهرجان أكل الصراصير.

وذكرت صحيف "تايمز" الهندية قائمة بأغرب مهرجانات العالم، والتي يعد أبرزها مهرجان أكل خصى الحيوانات:

1- مهرجان القرد – تايلاند

يستضيف معبد "Phra Prang Sam Yot" بمدينة تايلاند مهرجان للقرود سنويا في شهر نوفمبر، حيث يكون الضيوف عبارة عن قرود من فصيلة "مكاك الطويلة الذيل".

وتجلس القرود في استراحة مخصصة لها داخل المعبد ويقدم لها كميات كبيرة من الفاكهة المعدة خصيصا لها، ويتوافد السياح سنويا إلى المعبد للاستمتاع بمشاهدة القرود التي تستمتع بالفاكهة وعلب المياه الغازية.

2- مهرجان أكل مخاصي الحيوانات- أمريكا

تميزت مدينة "بايرون" بولاية إيلينوي الأميركية، بمهرجان أكل خصيتي الحيوانات، ويجتمع الزوار لمشاهدة الطهاة أثناء تنافسهم ضد بعضهم البعض لإعداد الأطباق المختلفة والتي تحتوى على خصيتي الحيوانات ومنها "بيتزا المخاصي" و"الخصية بصلصة البشاميل".

ويتم تقديم الأطباق مع مجموعة متنوعة من الأعشاب الطبيعية والمعدة خصيصا للمهرجان. 3- مهرجان البيض الأومليت – فرنسا تستضيف قرية " بيسيير" الفرنسية كل عام، مهرجان مميز من نوعه وهو مهرجان "البيض الأومليت"، ويتم استخدام أكثر من 15 ألف بيضة في إعداد الأومليت، ويشارك الآلاف من الناس في ذلك المهرجان من كل أنحاء العالم. 4- مهرجان تناول الحشرات – أمريكا ينتظر السائحون سنويا المشاركة في أغرب المهرجانات بالعالم وهو مهرجان أكل الحشرات بولاية "نورث كارولينا" الامريكية، ويشارك الطهاة المحليين في إعداد أطباق مكونة من أنواع مختلفة من الحشرات.