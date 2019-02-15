علماء يعثرون على "بوابة الجحيم" في بريطانيا

عثر خبراء بريطانيون على علامات ورموز سحرية في كهوف بمدينة "نوتنجهام شار" البريطانية.

وقال مدير كهوف كريسويل كراجز "بول باركر"، إنه تم العثور على مجموعة من الرمز السحرية التي يعتقد أنها تمنع الأرواح الشريرة، وتمثل الرموز شكل من أشكال الجرافيتي، وفقا لصحيفة "إكسبرس" البريطانية.

وجرى العثور على النقوش حول حفرة قطرها أكثر من 4 أقدام، وتحذر تلك النقوش من أن هذه الحفرة هي المدخل إلى العالم السفلي أوإلى الجحيم.

وتعد النقوش والعلامات السحرية شائعة في بريطانيا قديما، وكثيرا ما عثر عليها في الكنائس والمنازل القديمة، خصوصا بالقرب من النوافذ والمخارج والأبواب الخارجية بهدف منع الأرواح الشريرة من دخولها.

وكان أحد كهوف تلك المنطقة، أشيع بأنه الكهف، الذي احتمى به البطل الأسطوري الإنجليزي "روبن هود".

ومن بين الرموز التي تم العثور عليها الحرف "دبليو"، كما عثر على رموز على شكل خطوط مائلة ومتاهات وصناديق أو مربعات قصد منها القبض على الشر وحبسه داخلها.

وأكد "باركر"، أن الرموز والنقوش تعود إلى أكثر من حقبة زمنية، وكان يتم تحديثها والإضافة عليها بين الحين والآخر

يشار إلى أن كهوف منطقة "كريسويل كراجز" تحتوي على أقدم رسوم الكهوف في بريطانيا، وتعود إلى ما قبل 13 ألف عام، وتضم رسوما قديمة لطيور وغزلان وخيل وجواميس.