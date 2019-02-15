كيف سيبدو اصطدام الكويكبات الكبيرة بالأرض"تفاصيل"

تواجه الأرض تهديدا مستمرا من أخطار الفضاء الخارجي، حيث أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" من قبل عن العديد من الكويكبات والصخور الفضائية التي تقع على مسار تصادمي مع الأرض.

وأوضح العلماء بمختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا" أن تحطّم الكويكبات والنيازك يوميًا يلقى مئات الأطنان من الحطام الفضائي على الغلاف الجوي للكوكب، لكن الكويكبات القاتلة الرئيسية ما زالت في الفضاء الخارجي والتأثير المحتمل منها قد تكون كارثية.

ونشرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية صورا تماثلية توضح تأثير اصطدام الكويكبات الضخمة بالأرض، وقال العلماء بـ"ناسا" إنه إذا اتجه كويكب إلى الأرض فإن الهواء المحيط به يشتعل من قوة الاحتكاك، ما يزيد من سرعته ويجعل الخسائر كارثية، تهدد بفناء الحياة على الأرض إذا كان الكويكب كبيرا.

وسيتسبب الاصطدام في موجة هائلة من المد والجزر، كما سيؤدي إلى موجة صدمية تبخر كل شيء أمامها.

ويعتبر الكويكب "Chicxulub" هو أكثر الكويكبات تدميرا في تاريخ الأرض، وضرب الأرض منذ حوالي 66 مليون عام وبلغ قطره حوالي 5.5 ميل.