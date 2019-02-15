العفو عن أكثر من 53 ألف متخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

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موسكو — سبوتنيك. وقال رئيس مركز المصالحة "السلطات السورية تواصل العمل على العفو عن الأشخاص المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، بما في ذلك في أوساط اللاجئين والأفراد السابقين في التنظيمات المسلحة غير القانونية. وقد تم بحلول 14 فبراير العفو عن 53047 شخصا".
© Sputnik . Firas al-Ahmad
والجدير ذكره أن القرارات المتتابعة لتسريح دفعات من العسكريين تأتي نتيجة التحاق عدد كبير من المكلفين والمطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية وانضمامهم للجيش السوري وخاصة بعد تحرير الجيش السوري لعدد كبير من المناطق.
وتؤكد الأوساط الرسمية والشعبية السورية أن الحرب على سوريا باتت شبه منتهية ومحسومة لصالح الجيش السوري بعد القضاء على الحشود الكبرى للإرهاب، ولم يتبق سوى الشيء اليسير الذي لن يكون مستحيلا على الجيش الذي تمرس مع حلفائه في صد كبرى المنظمات الإرهابية الدولية في تاريخ العصر الحديث.
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