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ذكرت وكالة "سانا" أن قافلة مساعدات إغاثية "دخلت اليوم عبر ممر الصالحية على نهر الفرات إلى الأهالي في منطقة هجين بريف دير الزور الشرقي بالتعاون بين الحكومة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومركز التنسيق الروسي بعد منعها عدة مرات من قبل قوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة الشرقية".
© Photo / SARC
وأضاف أنه في 30 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، نظمت السلطات السورية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السورية شحنة من المساعدات الإنسانية إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات إلى مدينة هجين.
وتابع "قامت قوات سوريا الديمقراطية المؤيدة لأمريكا بمنع مرور قافة مساعدات إنسانية مؤلفة من 10 شاحنات مزودة بالمياه المعدنية والأطعمة والأدوية ومنتجات النظافة والضروريات الأساسية في منطقة قرية الحسينية".
وأردف أن القوات منعت حركة السيارات مما أجبر القافلة على العودة، وذلك بسبب الحظر من طرف القوات المسلحة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد منعها عدة مرات... دخول قافلة مساعدات إلى بلدة هجين شرق دير الزور السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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