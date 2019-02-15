الطقس السيئ يقتل 4 أشخاص في السعودية

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© Sputnik . Dmitry Parshin
وتمكنت قوات الدفاع المدني السعودية من إنقاذ 154 شخصًا من الفيضانات، وكان معظمهم من المدينة المنورة. وحثت سلطات المملكة المواطنين على الامتناع عن النزهات والتخييم في الوديان وكذلك من السباحة في البحيرات التي ظهرت بعد هطول الأمطار.
كما تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي اليوم فيديوهات لهطول البرد في سدير شمال العاصمة الرياض وعدد آخر من مناطق المملكة.
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