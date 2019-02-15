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نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الشرطة السودانية اليوم الجمعة قوله إن شرطيا سودانيا قتل متأثرا بجراحه بعد أن ألقى محتجون حجارة على سيارة تابعة للشرطة كانت تمر بالقرب من مظاهرات في العاصمة الخرطوم.
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
وكانت وسائل إعلام، أفادت بأنه حدث انقطاع كامل للتيار الكهربائي في عموم دولة السودان، اليوم الجمعة.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فإن التيار الكهربائي بعموم السودان انقطع، وأن الفنيين بدأوا بإعادة تشغيل المحطات تدريجيا.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شرطي سوداني بعدما رشق محتجون بالحجارة أمس الخميس في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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