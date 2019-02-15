تساقط برد غزير على الجماهير في السعودية (فيديو)

وفي وقت سابق، حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية من انخفاض ملموس في درجات الحرارة، مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق "القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة".
وأضافت أن حالة الطقس ستكون باردة إلى شديدة البرودة في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل.
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