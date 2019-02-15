مبعوث الرئيس السوداني الخاص: زيارتي إلى تركيا مثمرة وإيجابية

أنقرة/ أدهم كاكو/ الخليج 365

قال مبعوث الرئيس السوداني الخاص، وزير ديوان الحكم الاتحادي، حامد ممتاز، إن زيارته إلى تركيا كانت مثمرة وإيجابية وتهدف لتأسيس مرحلة مقبلة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار الوزير السوداني، في تصريح للأناضول، إلى أنه التقى خلال الزيارة بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ونائب الرئيس فؤاد أوقطاي.

وأوضح أن لقائه مع تشاووش أوغلو، كان مثمرا وإيجابيا وتناول طبيعة العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها بكافة الاتجاهات بهدف التأسيس لمرحلة مقبلة.

وأشار "ممتاز"، إلى أن لقاءه مع أوقطاي، كان جادا وشفافا وواضحا ومثمرا من حيث التأكيد على متابعة تنفيذ ما اتفق عليه رئيسا البلدين خلال الفترات الماضية، ولتنفيذ مشاريع التعاون المشتركة.

ولفت إلى أن البلدين يتعاونان في مجالات متعددة ومتنوعة؛ بدءا من الطاقة والنفط والتعدين مرورا بالزراعة والصناعات التحويلية، وصولا إلى تبادل وجهات النظر السياسية والدبلوماسية في كافة القضايا والتنسيق في المحافل الدولية.

وبيّن أنه التقى أيضا عدد من رجال الأعمال الأتراك بهدف شرح آفاق الاستثمار في السودان.



وشدد "ممتاز"، على عمق العلاقات التركية السودانية، مؤكدا أنها شهدت تطورا على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال الآونة الأخيرة.

وأضاف أن زيارة الوفد السوداني متممة للزيارات المتبادلة بين البلدين، والتي بدأها الرئيسان السوداني عمر البشير، والتركي رجب طيب أردوغان.

وبيّن أنه بحث مع المسؤولين الأتراك سبل تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجال الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي.

وأضاف أنه أطلع المسؤولين الأتراك على ما شهده السودان من أحداث.

كما تطرق إلى التبادل الثقافي بين البلدين، حيث أوضح أن 4 جامعات سودانية فتحت أقسام لتعليم اللغة التركية، فيما يقبل طلاب أتراك على تعلم اللغة العربية في الجامعات السودانية.

يشار إلى أن "ممتاز"، وصل العاصمة التركية أنقرة، الخميس، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يرافقه خلالها وزير الإعلام والاتصالات بشارة جمعة أرور، ومسؤولين آخرين.

ومن المنتظر أن يلتقي الوفد السوداني نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، جودت يلماز، ونائب الحزب في البرلمان التركي، أمر الله إيشلار، ومسؤولين آخرين.