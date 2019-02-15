التحالف: #مليشيا_الحوثي لم تستقبل السفن في #ميناء_الصليف منذ أكثر من شهر

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، إصدار 22 تصريحًا لسفن تحمل مشتقات نفطية ومواد أساسية وغذائية إلى اليمن.
وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان صادر عنه اليوم، إن ميليشيا الحوثي لم تستقبل السفن في ميناء الصليف اليمني منذ أكثر من شهر، مؤكدًا أن سفينة واحدة تنتظر في ميناء الصليف السماح لها بالدخول.
وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تستمر في تعطيل دخول 4 سفن لميناء الحديدة منذ 11 يومًا، مؤكدًا أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ما زالت مستمرة في تعطيل دخول 4 سفن للحديدة منذ 11 يومًا.
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