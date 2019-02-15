توقعات #الأرصاد غدا.. برد شديد و #أمطار وغبار على عدة مناطق

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت، محذرة من انخفاض ملموس في درجات الحرارة، يصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق “القصيم، الرياض، الشرقية، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة”.
وشملت التوقعات، استمرار حالة الطقس البارد إلى شديد البرودة على مناطق “تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل”.
كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة، الأجزاء الجنوبية من وسط المملكة، المرتفعات الجنوبية الغربية.
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