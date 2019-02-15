شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من قنصلية المملكة بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نوهت قنصلية المملكة في نيويورك، اليوم الجمعة، إلى أنها ستغلق أبوابها، يوم الاثنين 18 فبراير بمناسبة يوم الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت القنصلية، في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن العمل يستأنف يوم الثلاثاء 19، للحالات الطارئة.
وأشارت قنصلية المملكة في نيويورك، إلى أنه يمكن التواصل على هاتف شؤون السعوديين رقم: 917-690-0414 917-690-2663
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