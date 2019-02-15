شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إنقاذ مصابة بنزيف وتهتك في الطحال إثر حادث مروري بالخرمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

تمكَّن فريق طبي متخصص في مستشفى الخرمة العام؛ بفضل الله، من إنقاذ حياة مصابة تم إحضارها للطوارئ في حالة حرجة؛ إثر تعرضها لحادث مروري مع زوجها الذي أُصيب بعدة كسور وكانت حالته مستقرة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي في مستشفى الخرمة، عال محمد السبيعي، أنه في تمام الساعة 8 من مساء أمس (الخميس)، حضر إلى الطوارئ إصابات في حادث انقلاب سيارة نتيجة الأمطار على طريق الخرمة الغريف؛ نتج عنه إصابة الزوج بكسر في الكاحل الأيسر، وعدة رضوض وسحجات متفرقة، وإصابة الزوجة في الرأس وبنزيف داخلي وتهتك في الطحال.

وأضاف أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وتجهيز الدم ونقل المريضة للعمليات مباشرة لإجراء عملية استكشاف للبطن، واستئصال الطحال وإيقاف النزيف، بواسطة فريق طبي من المستشفى، وتم إجراء عملية عاجلة استغرقت أكثر من ساعة، وبعدها تم نقلها للعناية المركزة، واستقرت حالتها وتم تحويلها لأحد مستشفيات الطائف التخصصية لاستكمال علاجها هناك.