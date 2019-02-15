شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 25 من عناصر ميليشيا الحوثي في معارك مع قبائل حجور اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قُتل وأُسر 31 من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في معارك مع مقاتلي قبائل حجور في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجه، شمال غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني بحسب موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية: “إن مقاتلي القبائل صدوا هجوماً كبيراً لميليشيا الحوثي تركز في منطقة العبيسة شرق المديرية، وأسفرت مواجهات بين الجانبين عن مصرع 25 من ميليشيا الحوثي وأسْر ستة آخرين.

وبالتزامن، شنَّ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم 3 غارات جوية استهدفت تجمعات لعناصر الميليشيا الانقلابية وآلياتها في مناطق مديرية كشر بمحافظة حجة؛ وأسفرت عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيا وتدمير عددٍ من العربات ومدفع هاون تابعة للمتمردين في منطقة المندلة شرق العبيسة.