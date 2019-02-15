"ميتفرطش فيها".. هذه الأبراج هي الأكثر كرما

"الكرم".. صفة يتمتع بها بعض الأشخاص سواء في الهدايا أو الطعام أو الأموال وغيرها، أحيانا تصل إلى درجة التبذير.

وتقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج لـ "الوطن"، الأبراج الأكثر كرما والتي تتماشى مع الجنسين، حيث يختلف كل شخص عن الآخر في صفاته، وأيضًا حسب يوم الميلاد كما يلي:

- برج الجوزاء:

يعتبر من أكثر الأبراج كرما، لدرجة التبذير حيث إنهم يتميزون بالكرم مع المحيطين بهم.

- برج الثور:

يتميز صاحب هذا البرج بالكرم وخاصة على نفسه فهو لا ينسى الاهتمام بنفسه ولكنه أيضا كريم مع الآخرين.

- برج الدلو:

صاحب هذا البرج يتميز بالكرم ولكن مع الناس الذين يحبهم فقط.

- برج الميزان:

معتدل في كرمه ولكن يمكن أن يتعاطف مع شخص لدرجة أنه يعطيه كل ما معه من أموال ولا يفكر في نفسه ويتميز بأنه ليس مبذرا ولا بخيلا ولكنه متزن.

- برج العذراء:

كريم جدا مع الناس جميعا ولكن مع زوجته لا يكون كذلك، فهو يتساءل دائما لماذا تشاركه في أمواله.

- برج الحمل:

يتصف بالكرم بشكل كبير مع كل الناس ولكن لديه نفس وجهة نظر برج العذراء، حيث يرى أنه ليس من حق زوجته أن تشاركه الأموال.