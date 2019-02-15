كل ما تريد معرفته عن ضيق التنفس عند الأطفال "تفاصيل "

ضيق التنفس من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الأطفال مما يثير القلق عند الأبوين، وقد تؤثر هذه المشكلة على صحة الطفل ويكون غير قادر على بذل أى مجهود، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن ضيق التنفس عند الاطفال وفقا لما ذكره موقع mylungsmylife
س: ما هى أسباب ضيق التنفس عند الأطفال؟
ج:
1: قد يكون ذلك بسبب مشاكل فى الجهاز التنفسى مثل التهاب الرئة ، الربو، التهاب فى القصبات الهوائية .
2:قد يكون بسبب وجود عيب خلقى فى القلب.
3:الاصابة بمرض التليف الكيسى.
4:ضيق التنفس الناتج عن النشاط أو التمرين .
5: القلق والتوتر عند الطفل قد يسبب ضيق التنفس.
6:ابتلاع الطفل أجسام غريبة قد تؤدى لضيق واختناق.
س: ما هى أعراض ضيق التنفس؟
ج:
1:عدم القدرة على الحديث بشكل طبيعي.
2: تغيير لون الوجه إلى اللوزن الازرق.
3:عدم القدرة على الرضاعة او تناول الطعام.
4:ظهور أصوات صفير أثناء التنفس.
س: ما هو علاج ضيق التنفس؟
ج: يجب أولا معرفة السبب الحقيقى وراء ضيق التنفس فإذا كان بسبب ابتلاع اجسام غريبة لا بد من التخلص من ، اما اذا كان بسبب الاصابة ببعض الامراض فلا بد من علاج المشكلة سواء عن طريق استخدام جهاز التنفس وعلاج الأمراض التى تسبب ضيق التنفس.
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