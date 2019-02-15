الأسبرين وزيت السمك لا يمنعان الأزمات القلبية للمدخنين.. تفاصيل

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول جرعة يومية منخفضة من الأسبرين أو كبسولات زيت السمك "أوميجا 3" لم تفعل شيئًا لمنع السكتات الدماغية الأولى أو النوبات القلبية لدى نوعية معينة من الأشخاص.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “NewsMaxHealth”، أوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يدخنون أو يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول لا يساعدهم الأسبرين أو الأوميجا 3 على خفض الضرر.
وفي غضون ذلك ، اكتشف الباحثون أن أولئك المصابين بالسكر، كانوا أكثر عرضة للنزيف من الأسبرين وأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، ولا يساعدهم أيضاً فيتامين زيت السمك على الوقاية من المرض القاتل.
وأشار الدكتور "جيمس كاتانيز" ، رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى شمال ويستشستر في ماونت كيسكو ، نيويورك: "الإسبرين رخيص وسهل الحصول عليه، لكن الفائدة هنا تراجعت بسبب النزيف لمرضى السكر".
وأضاف الدكتور "جي مايكل غازيانو" ، طبيب القلب الوقائي في مستشفى بريجهام في بوسطن ، أن الأسبرين وزيت السمك ليسا الدواء الشافي للوقاية من الأمراض القلبية الوعائية لكن الحل فى تغييرات أسلوب الحياة ليصبح أكثر صحة".
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