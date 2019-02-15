ناسا تعتزم إطلاق تليسكوب جديد لاكتشاف مكونات مجرة درب التبانة

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن مهمة جديدة لتلسكوب فضائى مخصص لفهم أصول الحياة والكون فى مجرة درب التبانة.

ووفقاً لموقع engadget التقنى، فإن التليسكوب "Spectro-Photometer" التابع للوكالة هو الذى سيقوم بالمهمة التى من المتوقع ان تبدأ فى عام 2023، لمعرفة "كيف بدأ الكون.

ووفقاً للموقع ذاته فقد خصصت ناسا مبلغ مالى للمشروع ، وهو 242 مليون دولار، وذلك بدون تكاليف عملية الإطلاق، وبمجرد أن يصل "Spectro-Photometer" إلى مداره المحدد، فإنه سيبدأ فى المراقبة وجمع البيانات المتعلقة بأكثر من 300 مليون مجرة، بعضها يبعد عن الأرض ما يصل إلى 10 مليارات سنة ضوئية، بالإضافة إلى 100 مليون نجم فى مجرتنا درب التبانة، كل 6 أشهر.

والأهداف الرئيسة للتلسكوب هى البحث عن الماء والجزيئات العضوية فى مجرة درب التبانة، كما سيبحث عن مكونات الحياة فى المناطق التى تولد فيها النجوم، وكذلك فى الأقراص حول النجوم التى تشكل كواكب جديدة.