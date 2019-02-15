دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper سيارات شخصية استخدمها الملك سلمان تشارك في «مهرجان الدرعية»

انطلق، اليوم الجمعة، مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية في موسمه الرابع، تحت إشراف الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، محافظ الدرعية، وبدعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية بعرض مميز لسيارات نادرة، استخدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شخصيًّا في مراحل حياته، وأكثر من 600 سيارة قديمة ونادرة؛ تعود لمُلاك سعوديين من مختلف أنحاء المملكة، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأكثر من 100 سيارة وملاك من مختلف دول العالم.

ويُقام المهرجان على مدى يومين، ويتضمن مزادًا كبيرًا للسيارات النادرة، وسوقًا لقطع غيار السيارات القديمة وإكسسواراتها، ومسابقات أفضل سيارة كلاسيكية لفئات متنوعة من السيارات القديمة والنادرة بـ36 فئة مختلفة، وبأكثر من 120 جائزة للفائزين في أفضل السيارات المشاركة، تحت تحكيم لجان مختصة في موقع الحدث الذي يشتمل على جلسات العائلات في الهواء الطلق وسيارات المطاعم (الفود ترك) والمقاهي ومسابقات خاصة بالأطفال في الساحات المحيطة بمنطقة البجيري التاريخية، مع توافر المواقف الواسعة لاستيعاب الجمهور.

وشهد المهرجان في نسخه الماضية إقبالًا كبيرًا من عشاق السيارات الكلاسيكية من الجنسين وزيارات عدة من وفود أجنبية وشخصيات اجتماعية ودبلوماسية بارزة، ويضم المهرجان عرضًا لأكثر من 550 سيارة قديمة ونادرة؛ تعود لمُلاك سعوديين وخليجيين وملاك من مختلف دول العالم.

واشتمل المهرجان على فعاليات عديدة، من أبرزها: مزاد كبير للسيارات النادرة سيتم نقله على الهواء مباشرة، وكذلك سوق لقطع غيار السيارات القديمة وإكسسواراتها.

وتضمن المهرجان عددًا من المسابقات بـ220 جائزة للفائزين في أفضل السيارات المشاركة وبتحكيم من لجان مختصة، وبمشاركة من الزوار، الذين سيرشح كل منهم سيارته المفضلة لثلاثة مراكز تسمى «اختيار الجمهور».

جدير بالذكر أن المهرجان يحظى بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وبدعم ورعاية وإشراف محافظة الدرعية وشركة أرامكو وتوكيلات الجزيرة.

ويتميز موقع الحدث بجلسات في الهواء الطلق ومسابقات خاصة للعائلات والأطفال في الساحات المحيطة بمنطقة البجيري التاريخية، ينطلق المهرجان ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً يومي 23 و24 من شهر فبراير 2018، والذي شهد في نسختيه الماضيتين إقبالاً كبيرًا من الزوار عشاق السيارات الكلاسيكية من الجنسين وزيارات عدة من وفود أجنبية وشخصيات اجتماعية ودبلوماسية بارزة.