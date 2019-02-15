لحظة وصول ابن سلمان إلى مقر حفل سباق الفروسية (فيديو)

ويظهر الفيديو لحظة خروجه من السيارة والاستقبال الحار من قبل المنظمين، حيث يرعى ابن سلمان حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد بميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية.

من جهته، أوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبد الله المزروع، أن النادي أنهى جميع الاستعدادات الخاصة بالاحتفال السنوي الكبير، استشعاراً لأهمية المناسبة، مبيناً أن هناك الكثير من الفعاليات الرسمية والأنشطة المصاحبة لذلك الحدث المهم الذي ينتظره محبو الفروسية في كل عام، متمنياً أن تظهر المناسبة بالمستوى المشرف كونها تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع.