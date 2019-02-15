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فبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، ربما يحدث صدام بين الجانبين، بعد أن تقدمت الرابطة بشكوى ضد نجم النادي الملكي، غاريث بيل، للجنة المسابقات على خلفية قيام اللاعب بإشارة غير أخلاقية لجماهير أتلتيكو مدريد خلال لقاء الفريقين يوم الأحد الماضي.
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وأثار موعد تقديم الشكوى، شكوك النادي المدريدي تجاه نوايا خافيير تيباس، رئيس رابطة "الليغا"، حيث أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها تيباس عن مناهضته لريال مدريد بشكل واضح.
واشتعل الجدل بين ريال مدريد ورابطة الليغا في 6 فبراير / شباط الماضي، عقب هزيمة النادي الملكي بهدفين نظيفين على ملعبه أمام ريال سوسيداد.
وادعى ريال مدريد في تلك المباراة بأن لاعبه البرازيلي فينيسيوس كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، لكن حكم اللقاء رفض احتسابها رغم الاحتكام لتقنية "فار"، مما أثار غضب قيادات ريال مدريد وانتقاداتهم ضد هذه التقنية الجديدة.
وعقب تلك المباراة بأيام قليلة، اعترف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، بأن فلورينتيو بيريز، رئيس ريال مدريد، اتصل به تليفونيا للإعراب عن امتعاضه من طريقة تطبيق تقنية "فار" في الدوري الإسباني.
وبالإضافة إلى مشكلة "فار"، اصطدم ريال مدريد برابطة الدوري الإسباني بعد أن صدّقت الحكومة الإسبانية على مشروع قانون الرياضة الجديد، ولكن تيباس أعلن عن رفضه لبعض نصوص هذا المشروع التشريعي، متهما رئيس ريال مدريد بالتدخل والتأثير بشكل مباشر على صياغة هذا القانون.
وقال تيباس آنذاك: "هناك بنود تم صياغتها لحماية ريال مدريد بشكل خاص".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إشارة غاريث بيل... صراع بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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