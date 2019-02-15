حالات اختناق وجرحى فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

رام الله — سبوتنيك. قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه إن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق بغاز الجيش الإسرائيلي واثنين بالرصاص الحي شرق قطاع غزة. © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA وتظاهر آلاف الفلسطينيين مساء اليوم الجمعة من كافة ميادين غزة صوب السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة. واندلعت مواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي قرب الشريط الحدودي حيث أطلقت القوات الإسرائيلية وابلا من قنابل الغاز المدمع والرصاص الحي. وتأتي هذه التظاهرات بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي جاءت بعنوان غزة عصية على الانكسار.

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