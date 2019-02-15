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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يخلي 75 نزيلاً من فندق قرب المسجد النبوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكَّنت فِرق الدفاع المدني في المدينة، من السيطرة على حريق داخل غرفتين بالدور الثالث المتكرر في أحد الفنادق بشارع أبي ذر.
وقال المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني في منطقة المدينة المنورة، العقيد خالد بن مبارك الجهني، إن إدارته تلقت بلاغاً عن حادث حريق في أحد الفنادق في شارع أبي ذر بالقرب من المسجد النبوي.
وتم توجيه الفِرق للموقع حيث اتضح أنه مقتصر على غرفتين بالدور الثالث المتكرر، وقد تمت السيطرة على الحادث دون إصابات وإخلاء 75 نزيلاً من المتواجدين بالفندق احترازياً.
وتابع، تمت مباشرة الحالة من قِبل مسؤولي السلامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الموقع، وتسليم الحادث لمندوب هيئة السياحة والآثار لاستكمال ما يلزم من إجراءات.
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