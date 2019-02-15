شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الدفاع المدني» بشأن فتح باب القبول والتسجيل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة بشأن فتح باب القبول والتسجيل بالدفاع المدني في تاريخ 12 / 6 / 1440هـ.
وقالت المديرية المدية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “تنويه.. نود التأكيد بأنه لا صحة لما يتم تداوله بفتح باب القبول والتسجيل بالدفاع المدني في تاريخ 12 / 6 / 1440هـ”.
وأضافت: “نؤكد بأنه سوف يتم الإعلان عن ذلك بكافة وسائل الإعلام في حينه”.
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