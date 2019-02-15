شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة زيادة الدعم المخصص لمستفيدي حساب المواطن لـ«ألف ريال» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفى برنامج حساب المواطن، اليوم الجمعة، الأنباء المتداولة، بشأن زيادة الدعم المخصص لكل مستفيد بواقع ألف ريال، مؤكداً أن ما أشيع بشأن هذا الأمر غير صحيح.

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جاء ذلك رداً من البرنامج على تساؤل من أحد المواطنين الذي قال خلاله: “نسمع شائعات بزيادة حساب المواطن إلى ألف ريال، فما صحة ذلك؟ “.

وأكد البرنامج، في تغريدة عبر حساب خدمة العملاء أنه لا يوجد أي مستجدات في البرنامج، مشيراً إلى أن القنوات الرسمية والمتحدث الرسمي باسم البرنامج، هما المصدران الأساسيان لأخبار الحساب.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه في حالة وجود مستجدَّات في البرنامج سيتم إعلانها من خلال القنوات الرسمية.