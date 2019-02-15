انت الان تتابع الاتحاد الأوروبي يمنح الحكومة اليمنية 600مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أنطونيا كالفو بويرتا، أمس الأربعاء، أن الاتحاد رصد مبلغ 600 مليون دولار دعما مباشرا للحكومة اليمنية، خلال السنوات القادمة. جاء ذلك، خلال لقاء رئيسة البعثة الأوروبية، بوزير المالية اليمني أحمد الفضلي، أمس في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". وأشادت بويرتا "بتوجه الحكومة اليمنية لدفع المرتبات في مختلف المحافظات بدءا بمرتبات قطاع الصحة، واعتماد وزارة التخطيط مشاريع لمختلف المحافظات".

وأعربت المسؤولة الأوروبية عن تفاؤلها بالإصلاحات الأخيرة التي نفذتها وزارة المالية والبنك المركزي، موضحة أن دعم الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على تقديم الدعم الإنساني، وإنما بناء المؤسسات للنهوض بالدول. من جهته، قال وزير المالية: إنه "يجري استكمال إعداد موازنة الدولة لعام 2019 لإقرارها من مجلس الوزراء قبل

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