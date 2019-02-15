الان تتابع شقيقة وزير الخارجية البريطاني السابق تتعرى احتجاجا على “بريكست” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرّت راشيل جونسون شقيقة وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، على الهواء خلال لقاء تلفزيوني احتجاجا منها على اتفاقية “بريكست” التي تخرج بموجبها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعلّقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على الواقعة قائلة إنها صدمت الجمهور والمشاركين في تقديم البرنامج الصباحي على قناة “سكاي نيوز”.

والأسبوع الماضي تعرّت الأكاديمية البريطانية فيكتوريا باتمان، أستاذة اقتصاد في جامعة كامبريدج، خلال برنامج على “BBC Radio 4” احتجاجا منها على اتفاقية “بريكست”.

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