الان تتابع شقيقة وزير الخارجية البريطاني السابق تتعرى احتجاجا على “بريكست” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعرّت راشيل جونسون شقيقة وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، على الهواء خلال لقاء تلفزيوني احتجاجا منها على اتفاقية “بريكست” التي تخرج بموجبها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وعلّقت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية على الواقعة قائلة إنها صدمت الجمهور والمشاركين في تقديم البرنامج الصباحي على قناة “سكاي نيوز”.
والأسبوع الماضي تعرّت الأكاديمية البريطانية فيكتوريا باتمان، أستاذة اقتصاد في جامعة كامبريدج، خلال برنامج على “BBC Radio 4” احتجاجا منها على اتفاقية “بريكست”.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيقة وزير الخارجية البريطاني السابق تتعرى احتجاجا على “بريكست” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.