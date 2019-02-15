تسونامي الجدار | ترامب يعلن الطوارئ.. ومواجهة مرتقبة مع «الديمقراطيين»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في تطور مهم في الأزمة التي تشهدها الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - اليوم الجمعة - حالة "الطوارئ الوطنية" في محاولة لاستكمال تمويل جدار على الحدود على المسكيك، قائلًا إنّه سيوقف ما وصفه بـ"الغزو" الذي تتعرض له بلاده.

وصرح ترامب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض بواشنطن، بأنّ الجدار الذي سيبنى على حدود المكسيك سيوقف الهجرة غير الشرعية إلى أميركا.

وأضاف: "أحد الأمور التي قلت إنني أود أن أفعلها هو تأمين الحدود، لأن هناك كميات كبيرة من المخدرات التي تتدفق إلى بلدنا، والكثير منها يأتي من الحدود الجنوبية".

وأكد أنّه سيستخدم صلاحياته التنفيذية لتمويل الجدار، متابعًا: "يقول (الديمقراطيون) الجدار ليس فعالًا.. الجدار فعالًا بنسبة 100%"، مستشهدًا برأي أهالي مدينة إل باسو بولاية تكساس الجنوبية التي زارها الأسبوع الماضي.

وأوضح ترامب أنّ الأوضاع تحسّنت بنسبة 100% في المدينة بعد بناء جدار يفصلها عن المكسيك، وبخاصةً لجهة انخفاض مستوى الجريمة، مشدِّدًا على أنّ قوات الأمن والجيش تلعب دورًا كبيرًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية إلى داخل أمريكا، مشيرًا إلى أن وجود الجيش يساعد في وقف الهجرة، لكن الأفضل بناء الجدار.

وأكد أنّ القوات اعتقلت عددًا كبيرًا من المهاجرين الذين جاءوا عبر قافلتين، وهم جزء من 50 ألف شخص كانوا يريدون المجيء إلى الولايات المتحدة، لافتًا إلى أنّ رؤساء سابقين أعلنوا حالة الطوارئ لأشياء أقل أهمية من الهجرة غير الشرعية، متابعًا: "نحن نتحدث عن غزو لبلدنا".

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ومن المقرر أن يوقع ترامب على مشروع قانون الموازنة الجمعة أو السبت بعد أن أقرها الكونجرس بأغلبية كبيرة في وقت متأخر من مساء الخميس دون تمويل للجدار، ما شكل هزيمة تشريعية لترامب.

ويسمح إعلان حالة الطوارئ لترامب باستقطاع تمويل خصصه النواب لأغراض أخرى لبناء الجدار، لكن بشرط ألا تتدخل محاكم أو الكونجرس لمنعه من هذا الإعلان.

و"خطوة ترامب" تأتي بعد أن فشل في التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن تمويل الجدار، الذي أدى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يدخل في مواجهة مع الديمقراطيين، الذين يصفون مساعيه بأنها محاولة غير دستورية لتمويل بناء جدار حدودي دون موافقة الكونجرس.

من جانبه، قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي حددت نحو ثمانية مليارات دولار من أموال الحكومة يمكن للرئيس الاستفادة منها هذا العام لإنجاز مقترحه ببناء سياج على الحدود مع المكسيك وفقا لخطة طوارئ وطنية.

وأضاف كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني أنه إضافة إلى 1.38 مليار دولار من مشروع تمويل بموافقة الحزبين، فإن الإدارة ستجمع أموالاً من جهات حكومية أخرى من بينها وزارتا الخزانة والدفاع.