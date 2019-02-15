اشترى منزلا بنصف سعره.. ثم وجد نفسه في "أزمة حقيقية"

اشترى رجل شقة في منطقة إزلنغتون غرب مدينة لندن البريطانية بثمن "زهيد"، قبل أن يجد نفسه في ورطة حقيقية، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال المصدر إن أنطوني زومباريلي، 54 سنة، اشترى عام 2014 شقته المكونة من غرفتي نوم مقابل 340 ألف جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن قيمة الشقة في تلك المنطقة أكثر بكثير من المبلغ، الذي اشترى به زومباريلي.

فرحة الرجل لم تدم طويلا، حيث توصل ببلاغ من مجلس المفيد، يفيد أنه وقع "خطأ" في عملية البيع.

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وذكر المجلس أن قيمة تلك الشقة تناهز 700 ألف دولار، مضيفا أن السلطات اعتقدت في بداية الأمر أن الشقة تضم غرفة نوم واحدة.

ويطالب، حاليا، مجلس المدينة من زومباريلي بتسديد نصف المبلغ المتبقي (360 ألف جنيه إسترليني)، أو مغادرة المنزل بشكل عاجل.

ويهدد المجلس باللجوء إلى المحكمة لمطالبة الأب، الذي تتكون أسرته من 5 أشخاص، بتسديد المبلغ المتبقي أو استعادة ملكية الشقة.

ويقول زومباريلي "لم أكن لأشتري هذا المنزل من الأول لو علمت قيمته الحقيقية.. هذا الأمر دمر حياتي، لا أستطيع التفكير بشكل سليم.. لقد تسبب لي في اكتئاب حاد".