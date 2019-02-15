شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 من عناصر داعش بينهم قيادي بارز بعملية إنزال جوي في صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) مقتل 3 عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي من بينهم قيادي بارز خلال عملية إنزال جوي استهدفت خلايا التنظيم في منطقة (مطيبيجة) الحدودية مع صلاح الدين.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري في ديالي، اليوم /الجمعة/ قوله إن قوة قتالية خاصة نفذت قبل يومين عملية إنزال جوي في عمق (مطيبيجة) على الحدود الفاصلة بين ديالي وصلاح الدين، ما أسفر عن استهداف أوكار لخلايا التنظيم.

وأضاف المصدر أن القوة القتالية التي نفذت العملية ليلا تمكنت من قتل 3 من مسلحي داعش بينهم المخطط لعمليات إرهابية جرت في المحافظتين في الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن العمليات النوعية حققت نتائج مهمة في تعقب قياديي داعش وقتلهم خاصة في المناطق ذات التضاريس الجغرافية الصعبة.

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في سياق متصل، أعلن قائم مقام قضاء راوة بمحافظة الأنبار حسين علي العكيدي، اليوم الجمعة، عن اختطاف تنظيم"داعش" الإرهابي خمسة مدنيين من أبناء المدينة .مضيفا أن المخطوفين لايزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.

على جانب آخر، أفاد مصدر في محافظة كربلاء، الجمعة، بأن مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب كربلاء وبناء على معلومات استخبارية دقيقة عثرت على مخزن للأسلحة والاعتدة في حدود غرب المحافظة تابع لتنظيم داعش..