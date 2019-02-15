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إصابة عشرات الفلسطينيين فى اشتباكات مع قوات الاحتلال بالضفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق شديد، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي، مسيرة بلعين الأسبوعية، التي انطلقت عقب صلاة اليوم الجمعة من وسط القرية التي تقع غرب رام الله باتجاه جدار الفصل العنصري الجديد في منطقة أبو ليمون في الجهة الجنوبية منها.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين من أهالي القرية، ونشطاء سلام اسرائيليين، ومتضامنين أجانب، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

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ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت اليها اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين، العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات الداعية الى الوحدة الوطنية، ومقاومة الاحتلال، وإطلاق سراح جميع الأسرى والحرية لفلسطين وعودة جميع اللاجئين الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها.

 

 

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