شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سيارة الملك فهد تلفت أنظار زوار معرض "الفهد.. روح وقيادة" بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقد كانت السيارة شاهدة على الكثير من الأحداث التاريخية، منها ما يوثقه عرض مرئي بالمعرض، حينما اصطحب الملك فهد، أخاه الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت - رحمه الله - في نزهة برية بالسيارة، في ثمانينيات القرن الماضي.

وافتتح ولي عهد الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معرض «الفهد.. روح القيادة» في نسخته الرابعة، منذ أيام، وذلك تحت رعاية أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وحضر الافتتاح الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز (نائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الملك فهد الخيرية، رئيس اللجنة العليا للمعرض) والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، ويوجد بالمعرض 14 جناحًا.

وقال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود: «إن العلاقة بين المملكة والكويت تاريخية لها ماضٍ وجذورها قوية منذ أيام الدولة السعودية الأولى»، مشيرًا إلى أننا دائما ما نفخر بهذه العلاقة.





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وأوضح الأمير تركي بن محمد بن فهد، خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت» بالتليفزيون الكويتي، أن معرض «الفهد روح القيادة»، هو تكملة لسلسلة معارض حول ملوك السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منذ أن كان أميرًا للرياض؛ حيث وجه بأن تكون هناك معارض لملوك المملكة.

وحول سبب اختيار الكويت كمحطة أولى للمعرض، قال: «إن السعودية والكويت بلد واحد، ولا نعتبر أنفسنا خارج السعودية، فالكويت هي وطننا»، متابعًا: «لو كان الملك فهد حيًّا لما اختار سوى الكويت؛ ليتم فيها عرض هذا المعرض».

وأضاف أن معرض الملك فهد بدأ في الرياض عام 2015م، ثم جدة وبعدها المنطقة الشرقية، وهو ليس معرضًا لعرض الصور والمقتنيات؛ لكنه معرض ذو نتائج لكل الزائرين؛ حيث يجدون المعلومة بسهولة، إضافة إلى وجود ندوات مصاحبة للمعرض.

ويتضمن المعرض مقتنيات نادرة للملك فهد، موزعة على 14 جناحًا، منها جناح خاص بالصور والوثائق التي تتناول عمق العلاقات السعودية – الكويتية، بعنوان «الكويت والسعودية بلد واحد».





وتم عرض سيارة الملك فهد الشخصية «أولدز موبيل» في الجناح الثاني، والتي اصطحب فيها شقيقه أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في نزهة برية بثمانينيات القرن الماضي، فيما حمل الجناح الثالث عنوان «نشأة قائد»، وعرض تعريفًا بالملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، والد الملك الفهد، ووالدته الأميرة حصة السديري، وأبرز خطوات الملك فهد في القيادة.