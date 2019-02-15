شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يزور الصين الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، سيقوم بزيارة إلى الصين الخميس المقبل تستمر يومين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ - فى تصريح اليوم - "إن زيارة ولى العهد السعودى تأتى بناء على دعوة من نائب رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الدولة) هان تشنغ، حيث سيترأس الجانبان خلال الزيارة الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الصينية السعودية رفيعة المستوى".



وفى سياق متصل، يقوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى لدولة جيبوتى محمود على يوسف بزيارة إلى الصين خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير الجاري.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن زيارة يوسف تأتى بناء على دعوة من عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يي".