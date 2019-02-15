شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ البعيجان: المملكة نشرت الإسلام الصحيح في جميع أنحاء العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

ألقى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان خطبة الجمعة اليوم في مسجد مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتحدث فضيلته في خطبة الجمعة عن بناء المساجد وتشييدها، قائلًا: “المساجد بيوت الله، وأحب البقاع إلى الله”.

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وأضاف فضيلته “عباد الله، المساجد بيوت الله، وإليه تُنسب بلا نزاع، ومن مآذنها تتردد شهادة التوحيد وهي ركن من أركان الإسلام، ومن مآذنها يتردد النداء إلى الصلاة، عمود الإسلام”.

وتابع فضيلته “عباد الله، إن بناء المساجد من أعظم الطاعات ، والباقيات الصالحات ، والصدقات الجاريات “.

ونوّه الشيخ عبدالله البعيجان بأن المملكة أسهمت في نشر الإسلام الصحيح، وأسست من أجل ذلك المراكز والمعاهد والمكاتب والكليات والمدارس في جميع أنحاء العالم، مشيدًا بخدمة المملكة للمسلمين في الكاميرون من خلال إنشاء العديد من المراكز الإسلامية والجوامع في عدة مدن، ومنها: الجامع الكبير في مروا، وجامع مركز الملك عبدالله في قرية بابنكي القريبة من مدينة بامندا، وجامع مركز الملك فهد بالعاصمة ياوندي، الذي تمت توسعته أمس.

واختتم إمام وخطيب المسجد النبوي خطبته بالدعاء للمسلمين في الكاميرون، وحثهم على الحفاظ على دينهم وثباتهم.

حضر خطبة وصلاة الجمعة، عدد من الوزراء الكاميرونيين، وأعضاء سفارة المملكة، إضافة إلى عدد آخر من سفراء الدول العربية والإسلامية في جمهورية الكاميرون. وبلغ عدد المصلين نحو 7 آلاف مصل.