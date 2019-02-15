الثلاثاء.. القمر العملاق يطل على الأرض للمرة الثانية هذا العام

للمرة الثانية على التوالي وخلال شهر واحد، عند اكتمال بدر شهر جمادى الآخر للعام الهجري الحالي (١٤٤٠) يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الخامسة و٥٤ دقيقة مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، سيطل على كوكب الأرض "القمر العملاق" ، أو "السوبر مون" والمعروف باسم "القمر الثلجي".

وتتزين السماء يوم الثلاثاء المقبل بالقمر وهو في أقرب نقطة له من الأرض، فيبدو في حجم ظاهري أكبر وإضاءة أكثر، ويمكن للمصريين وسكان دول المنطقة العربية وغيرهم التمتع بمشاهدة القمر في هذه الحالة التي تحدث عندما تكون الأرضوالشمس والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل، فيكون القمر مقابلا للأرض مثله مثل القمر ولكن على الجانب الآخر منها، مما يجعله ساطعا ومضيئا بالكامل.

والقمر العملاق الذي يطل على الأرضيوم الثلاثاء القادم هو الثاني بعد "السوبر مون" الذي حدث يوم ٢١ يناير الماضي عند اكتمال بدر قمر شهر جمادى الأولى الماضي.

ووصف "القمر العملاق" يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الارض ضمن 362,146 كيلومتر، وهذا الوصف أصبح شائع الاستخدام برغم أنه ليس توصيفا فلكيا، فالتسمية العلمية الصحيحة هى "قمر الحضيض" ويقصد بالحضيض وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض، بحيث سيكون حجمه الظاهري أكبر بحوالي 14 فى المائة ، وإضاءته أكثر بحوالي 30 في المائة، وذلك وفقا لما صرح به الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وأضاف تادرس، أن البدر عرف باسم "القمر الثلجي الكامل" لدى بعض قبائل الأمريكيين الأوائل، لاقترانه بسقوط الثلوج الثقيلة، كما كان يعرف فى بعض القبائل الأخرى بقمر الصيد الصعب أو قمر الجوع؛ لأن الطقس القاسى كان يجعل من الصيد أمرا صعبًا في هذا الوقت من العام مما يعرضهم للجوع.

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وأشار إلى أن هذه الظاهرة تظهر عندما يكون القمر عند اكتماله في طور البدر، مقترنًا بوجوده في أقرب نقطة له من الأرض"نقطة الحضيض"، ولهذا يظهر القمر عملاقا.

والقمر العملاق الشتوى الذي يظهر فى سماء الدول الواقعة فى النصف الشمالى للكرة الأرضية فى فصل الشتاء ، يكون أكبر من القمر العملاق الذى يظهر فى الصيف أو بقية العام، وذلك لأنه فى هذا الوقت من العام تكون الأرض قريبة من الشمس ،ونتيجة لذلك فإن جاذبية الشمستدفع القمر أقرب إلى الأرض ما يجعل أى بدر عملاق يحدث خلال فصل الشتاء يبدو أكبر من أقمار البدر العملاقة التى تحدث فى الصيف.

وليس للأقمار العملاقة أى تأثير سيئ أو ضار على الإنسان أو الطبيعة الجيولوجية للأرض وحدوث زيادة في نشاطها ، أو حدوث حالات طقس غير اعتيادية ، باستثناء التأثير فى حركتى المد والجذر ، التي تنشأ بفعل جاذبية الشمس والقمر ، حيث تعلو حركة المد إلى أقصى دورتها عندما يكون القمر بدرا أو محاقا (قمرا جديدا)، فعندما يقترن البدر أو المحاق مع نقطة الحضيض (القمر العملاق) يبلغ المد أقصاه ، وهو أمر طبيعى ، ففي كل شهر فى يوم اكتمال القمر بدرا تنتظم الشمس والأرض والقمر على خط واحد ، وهذا يسبب مدا وجزرا واسع المدى ، فالمد العالى يرتفع على نحو استثنائى ، وفى نفس اليوم يحدث أخفض جذر على نحو استثنائى، ولكن نظرا لأن هذا القمر البدر سيكون قريبا من نقطة الحضيض سوف يبرز المد فى ظاهرة تسمى (المد العالي الحضيضى) خلال الأيام التالية، ولكن الاختلاف صغير ولن يؤثر على توازن الطاقة الداخلية للأرض لأنه يحدث مد وجذر كل يوم.

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