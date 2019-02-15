شكرا لقرائتكم سامي الجميل: السلاح يضرب استقلال لبنان ولا شراكة عندما نجبر على التخلي عن السيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 48 دقيقة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 15 فبراير 2019 / 19:37

أعلن رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الـ31 للحزب، في البيال - فرن الشباك، "اننا نمر في مرحلة مفصلية في تاريخ لبنان في ظل الضياع وانهيار القيم والاخلاق والفوضى والصراع على السلطة والتعطيل"، مؤكدا اننا "نريد لبنان بلدا حرا سيدا مستقلا حضاريا ومتطورا".



ورأى ان "الاستقلال منقوص والسيادة منقوصة، ومقاومتنا ليست موجهة ضد أحد انما هدفها بناء لبنان"، وقال: "هناك سلاح غير شرعي يجر لبنان إلى صراعات غصبا عنه، هذا السلاح يضرب استقلال لبنان ويمنع قيام الاقتصاد"، مشددا على ان "لا استقرار بوجود السلاح، فهو يمنع العدالة في لبنان وأصبح يؤثر على انبثاق السلطة، كي لا نقول انه هو من يقرر انبثاق السلطة في لبنان".

واعتبر ان "السلاح يجر عداوات لبنان مع دول اخرى، ولبنان محاصر دوليا من قبل اصدقائه التقليديين بسبب السلاح، والكلام عن أن بندقية السلاح هي التي كان لها التأثير الأكبر في انبثاق السلطة في الرئاسة والحكومة ومجلس النواب هو بيت القصيد، الذي لطالما حذرنا منه، وأسقط الحجج والشعارات ومحاولات الهروب من المسؤولية"، مؤكدا ان "كل الشعارات سقطت أمس في مجلس النواب".

وتوجه الجميل الى المسيحيين قائلا: "يقال إن الطريقة الافضل لتحقيق الشراكة هي من خلال التضامن، لكن ليس مع السلاح والرهان عليه. فلا شراكة عندما تكون مشروطة بالتخلي عن السيادة والاستقلال، لا شراكة عندما نجبر على التخلي عن السيادة، وعندما لا يعود السلاح راضيا نفقد الشراكة والمشاركة".

وقال الجميل: "لدينا رمز شهيد هو الرئيس بشير الجميل الذي علمنا قول الحقيقة ولا نساوم عليها، لم يعلمنا المواربة وان نغش الناس. مشروع بشير كان حل الميليشيات انطلاقا من الميليشيا التابعة له التي كان اسمها "القوات اللبنانية".

وتابع: "لمن يقول انه أوصل العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية لماذا لا تسلمونه سلاحكم؟". مؤكدا ان "موقفنا ونضالنا من أجل سيادة لبنان ليس أمرا مستجدا، وهو موجه فقط لبناء دولة". وقال: "النضال من أجل سيادة لبنان لن يمنعنا من أن نفكر بمستقبلنا لأن الانتهاك للسيادة والاستقلال هو نتيجة لا المشكلة الأساسية".

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وأكد الجميل انه "لن يقدر أحد على إسكاتنا، ولا التهويل سيؤثر علينا، ولا مرة خفنا ولن نخاف"، مضيفا: "يجب أن نفكر كيف للبنان أن ينهض مجددا، وآن الوقت لإيقاف التكاذب والنفاق ونفكر في النموذج اللبناني الذي يجب أن نؤسسه من جديد".

وتابع: "ان الصيغ الدستورية التي هدفت الى تنظيم العيش المشترك، تبين مع الوقت، انها فشلت في تأمين الاستقرار وفشلت ببناء مواطنية لبنانية ومواطن صالح وهوية لبنانية تكون بالدرجة الاولى، ولكن للاسف الهوية الطائفية هي بالدرجة الاولى اليوم". ورأى ان "المارونية والشيعية السنية السياسية صورة للانقضاض على السلطة، ولم تكن الا بطلب من الافرقاء الداخليين الذين جلبوا وسهلوا ويستمرون في جلب التدخل الخارجي". وقال: "حان الوقت للانتقال من الطائفية التصادمية الى التعددية التفاعلية".

ودعا الى "حماية التنوع وإنشاء مجلس شيوخ والالتزام بحياد لبنان الذي هو يحمي لبنان ويمنع الاستقواء بالخارج ويمنع اللبنانيين من الاختلاف جراء مشاكل الآخرين فضلا عن اعادة النظر بالآليات الدستورية"، كما دعا الى "اعادة النظر بالآليات الدستورية لأن لا مهل لدينا لانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، وحان الوقت لأن نفكر بكل تلك الامور، وألا نؤجل رغم وجود السلاح فإلى متى سنؤجل".

...وقنبلة على مركز "كتائبي"

كتائبيا ايضا افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مجهولين ألقوا ليلا قنبلة من نوع "مولوتوف" على قسم مار شربل الكتائبي خلف ميرنا شالوحي، تسببت باحتراق صورتين لسامي الجميل وشقيقه الوزير الراحل بيار الجميل. كما احترق بعض الاثاث، وقد عمل شباب القسم على اخماده.

سطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، استنابات قضائية إلى كل المؤسسات العسكرية والأمنية في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، لإجراء التحقيقات والتحريات والاستقصاءات اللازمة لكشف هوية الأشخاص الذين ألقوا قنبلة مولوتوف على مركز حزب الكتائب في سن الفيل وتوقيفهم واحالتهم على القضاء العسكري لمحاكمتهم.