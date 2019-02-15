شكرا لقرائتكم غارة أميركية على موقع لـ»القاعدة» جنوب ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طرابلس - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 15 فبراير 2019 / 01:03

أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً أن الولايات المتحدة شنت في وقت متقدّم أول من أمس غارة على موقع لتنظيم «القاعدة» قرب مدينة أوباري في جنوب غرب البلاد.



Advertisements

وقال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاّك في بيان مقتضب: «تم مساء الأربعاء قصف موقع كان يتمركز به عدد من أفراد أنصار تنظيم القاعدة في ضواحي مدينة أوباري». وأضاف أن «هذه الغارة جرت في إطار التعاون المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتّحدة في ملف مكافحة الارهاب».

ولم يدل السلاّك بمزيد من التفاصيل عن الموقع الذي استهدفته الغارة أو عن نتيجتها. وغالباً ما يشن الجيش الأميركي غارات في ليبيا تستهدف مواقع لتنظيمي «القاعدة» و»داعش». وعلى غرار ما يفعل في الصومال، فإن البنتاغون مخوّل شن غارات جوية في ليبيا طالما أنه يقوم بذلك بالتنسيق مع حكومتها.

ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي ومقتله عام 2011، غرقت ليبيا في فوضى أمنية وسياسية تتنازع السلطة فيها مجموعات مسلحة وقوى سياسية متناحرة.

وتتنازع السلطة السياسية في ليبيا حكومتان، الأولى حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي ومقرّها طرابلس، وحكومة موازية في الشرق يدعمها برلمان منتخب. واستغلت مجموعات ارهابية هذه الفوضى للتمركز في ليبيا، خصوصاً في سرت في شمال البلاد، قبل طردها من هذه المدينة الساحلية عام 2016 على أيدي قوات موالية لحكومة الوفاق.