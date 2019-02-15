شكرا لقرائتكم الامم المتحدة: الشعب العراقي يتحمل تبعات الجمود السياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - «الحياة» | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 23:11

أفادت الأمم المتحدة بأن «العمليات الطويلة» في تشكيل الحكومة العراقية ليست بالأمر الجديد، وأشارت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس- بلاسخارت خلال إحاطتها الأولى الى مجلس الأمن الدولي، الليلة قبل الماضية، الى ان الشعب هو الذي يتحمل، في النهاية، عبء الجمود السياسي.



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وقالت بلاسخارت إن «العراق شهد انتقالاً سلساً للسلطة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ولكن تشكيل الحكومة لم يكتمل بعد إذ ما زالت أربعة مناصب وزارية شاغرة»، وذكرت أن «العمليات الطويلة في تشكيل الحكومات ليست أمراً جديداً أو فريداً»، ولفتت الى أن «السياق العراقي يضفي إلحاحاً على ضرورة إكمال العملية لتكريس المكاسب الأمنية التي تحققت، والتركيز على إعادة بناء العراق وضمان توفير الخدمات الجيدة للمواطنين»، وأشارت الى ان «الشعب العراقي هو الذي يتحمل، في النهاية، عبء الجمود السياسي. يتحمل العبء في وقت تشتد فيه الحاجة لمعالجة احتياجاتهم ومتطلباتهم في توفير خدمات أفضل».

وأكدت بلاسخارت «حان الوقت الى أن يحوّل القادة العراقيون تركيزهم لينصب على معالجة الاحتياجات الفورية للمواطنين العراقيين». وحذرت من ان «مزيداً من التأخير في ذلك قد يفسح المجال الى عواقب كبيرة على استقرار البلاد». وكشفت أن «مكافحة الفساد لن تكون سهلة، ولكن الحاجة تشتد إليها لأن الفساد متفشٍ على جميع المستويات في العراق من أجل استعادة ثقة الشعب في مؤسساته».

وقال سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم، في جلسة مجلس الأمن، إن بلاده «أنجزت الكثير خلال الفترة الماضية»، مشيراً الى أن «الانتخابات التشريعية تميزت بالشفافية والنزاهة»، وتابع: «الآن تعمل الأحزاب السياسية على تجاوز كل العقبات والتوصل الى تفاهمات لاستكمال تشكيل مجلس الوزراء من خلال شراكة وطنية تضع مصلحة العراق العليا في المقام الأول، والمضي به قدماً نحو تكريس الاستقرار وتأمين السلم الاجتماعي ليساهم في استقرار المنطقة وأمنها»، مؤكداً ان «الحكومة العراقية تتطلع إلى التعاون مع المجتمع الدولي في مجالات النهوض بالتعليم، والتنمية وبناء القدرات في تحسين نظام العدالة الجنائية». وحض «الدول الصديقة والشقيقة على الوفاء بتعهداتها التي قدمتها في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد في الكويت العام الماضي».

ودعا بحر العلوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى «المساهمة في تأهيل المناطق الأثرية التي دمرها تنظيم داعش، ودعم العراق في إدراج آثار بابل ضمن لائحة التراث الإنساني العالمي».