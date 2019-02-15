شكرا لقرائتكم مقتل 12 شرطياً هندياً في كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيودلهي - أ ف ب - | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 23:15

أعلنت الشرطة الهندية مقتل 12 من عناصرها، في هجوم على قافلة عسكرية قرب مدينة سريناغار في الشطر الهندي من إقليم كشمير.



وأشار قائد في الشرطة الى تفجير «عبوة ناسفة خلال مرور دورية لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية»، مضيفاً أن 12 شرطياً قُتلوا كما جُرح آخرون. وأشار قائد في الشرطة الى تفجير «عبوة ناسفة خلال مرور دورية لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية»، مضيفاً أن 12 شرطياً قُتلوا كما جُرح آخرون. وتنشر نيودلهي 500 ألف عسكري في كشمير المقسّمة بين الهند وباكستان، وتشهد توتراً منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.



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