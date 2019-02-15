شكرا لقرائتكم عشرات السفراء السابقين يطالبون ماي بإرجاء «بريكزيت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - «الحياة» | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 23:18

أوردت صحيفة «ذي تايمز» أن أكثر من 40 سفيراً بريطانياً سابقاً حضّوا رئيسة الوزراء تيريزا ماي، على تأجيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت).



واشارت الى أن هؤلاء وجّهوا اليها بياناً، ورد فيه أن تأجيل «الطلاق» سيكون أفضل، من أجل توضيح شروط العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد، أو إتاحة تنظيم استفتاء ثانٍ على «بريكزيت».

وإذا لم يوافق مجلس العموم (البرلمان) البريطاني على خطة للخروج من الاتحاد، قبل 29 آذار (مارس) المقبل، على ماي أن تختار بين تأجيل الانسحاب أو المغادرة من دون اتفاق، ما يثير مخاوف من فوضى قد تضرب خامس أبرز اقتصاد في العالم.

الى ذلك، اوردت صحيفة «ذي صن» أن هو تشون هوا، نائب رئيس الوزراء الصيني، ألغى محادثات تجارية مع وزير المال البريطاني فيليب هاموند، كانت مرتقبة الأسبوع المقبل، بعدما هدّد وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون بإرسال سفينة حربية إلى المحيط الهادئ.

في غضون ذلك، لوّح 10 من أعضاء حكومة الظلّ في حزب العمال البريطاني، بالاستقالة إذا لم يضغط زعيم الحزب جيريمي كوربن على ماي كي تنظّم استفتاءً، خلال اسبوعين، على أي اتفاق تتوصّل اليه للخروج من الاتحاد الأوروبي.

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وأكد وزراء شبّان في حكومة الظل أنهم مستعدون للاستقالة من مناصبهم، إذا لم يحضّ كوربن نواب الحزب على التصويت على قانون يرغم الحكومة على تنظيم استفتاء على أي اتفاق للخروج من الاتحاد، بحلول نهاية الشهر الجاري.

معلوم أن كوربن يحاول التوصّل الى تسوية، في ظل خلافات داخل حزبه بين مؤيّدي «الطلاق» ومعارضيه. ويطالبه عدد كبير من الأعضاء الفاعلين والنواب بمواجهة «بريكزيت»، فيما يحضّه آخرون على الامتناع عن الانجرار وراء دعوات إلى تنظيم استفتاء ثان.

ونبّه مقرّب من كوربن الى أن «أي محاولة لمواجهة استفتاء 2016، حين قرر الشعب الخروج من الاتحاد، يهدّد النسيج الديموقراطي» في المملكة المتحدة. لكن وزير الظلّ المكلّف ملف «بريكزيت» كير ستارمر يعارض هذا المنطق، قائلاً: «إذا فشلنا في إرغام الحكومة على تنظيم انتخابات مبكرة، علينا إبقاء كل الخيارات على الطاولة، بما فيها خيار التصويت الشعبي على أي اتفاق مع بروكسيل. وإذا كانت الحكومة واثقة بأنها ستضمن حقوق العمال والاقتصاد الوطني، عليها ألا تخاف من عرض هذا الاتفاق على استفتاء».

في بروكسيل، كتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في «تويتر» أن دول الاتحاد «ما زالت تنتظر اقتراحات ملموسة وواقعية من لندن حول كيفية الخروج من المأزق في شأن بريكزيت».

ونشر توسك تغريدته بعد لقائه أبرز المفاوضين الأوروبيين في ملف «الطلاق» ميشال بارنييه، وجاءت بعد نفي الحكومة البريطانية تخطيطها سراً لإرغام النواب على الاختيار في آخر لحظة بين اتفاق معدّل في شأن «بريكزيت» أو تأخير الانسحاب لمدة طويلة. وطالبت ماي (الثلثاء) النواب بمنحها مزيداً من الوقت، لمحاولة تعديل الاتفاق الذي توصلت اليه مع بروكسيل، وهذا ما اعتبرته المعارضة لعبة «لإضاعة الوقت».

وتتعثّر المحادثات بين ماي والقادة الأوروبيين بسبب مسألة «شبكة الأمان» التي تستهدف تجنّب إعادة فرض حدود فعلية بين إرلندا الشمالية، المقاطعة البريطانية، وجمهورية إرلندا، الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي.