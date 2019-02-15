شكرا لقرائتكم الجزائر: بوتفليقة يقيل مدير الأمن الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الجزائر - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 15 فبراير 2019 / 00:54

أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصب المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري، والذي تولّاه قبل أقلّ من 8 أشهر، وعيّن مكانه عبد القادر قارة بوهدبة، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية.



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وأكدت وزارة الداخلية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية أن بوتفليقة «عيّن عبد القادر قارة بوهدبة مديراً عاماً للأمن الوطني خلفاً لمصطفى لهبيري الذي استدعي لمهام أخرى». ولم يحدّد البيان طبيعة المهام التي استدعي لتوليها لهبيري، أو الأسباب التي أملت هذا التعديل على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني، التي تشرف على سائر الأجهزة الأمنية في الجزائر.

وربط محللون ووسائل إعلام محلية إقالة هامل بمصادرة 701 كلغ من الكوكايين في ميناء وهران غرب البلاد نهاية أيار (مايو) الماضي، وأسلوب التعامل بشأن التحقيقات في هذه الواقعة.

ولهبيري عسكري سابق كان يتولّى منصب المدير العام للحماية المدنية حين عينه بوتفليقة نهاية حزيران (يونيو) الماضي مديراً عاماً للأمن الوطني خلفاً للجنرال عبد الغني هامل الذي قضى في المنصب 8 سنوات وكان يتمتّع بنفوذ كبير في البلاد ويعتبر مقرّباً من رئيس الجمهورية.

أما بوهدبة، فتدرج في سلك الشرطة إلى أن تقاعد عام 2016، وتولّى سابقاً مناصب عدة مثل المراقب العام للشرطة ومدير الشرطة القضائية. ويأتي هذا التعيين بعدما أنهى بوتفليقة (81 سنة) والمريض، أشهراً من التكهنات، بإعلان ترشحه إلى ولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 18 نيسان (أبريل) المقبل.