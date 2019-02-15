غوايدو «يحمي» شركة نفطية ومادورو يهدّد بمحاكمته

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محمد عثمان - الرياض - كراكاس - أ ف ب، رويترز - | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 23:21

أعلن الزعيم المعارض خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا، تعيين مجلس إدارة جديد لشركة «سيتغو» النفطية الأميركية التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية (بيديفيسا).



وكتب في «تويتر»: «مجلس الإدارة الجديد سيتشكّل من فنزويليين أكفّاء غير فاسدين وليست لديهم انتماءات حزبية. بهذا القرار لا نحمي فقط أصولنا، بل نتفادى أيضاً استمرار تدميرها وخسارة الأعمال». وذكر أنه سيطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول والحسابات الفنزويلية على أراضي دوله. وكتب في «تويتر»: «مجلس الإدارة الجديد سيتشكّل من فنزويليين أكفّاء غير فاسدين وليست لديهم انتماءات حزبية. بهذا القرار لا نحمي فقط أصولنا، بل نتفادى أيضاً استمرار تدميرها وخسارة الأعمال». وذكر أنه سيطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول والحسابات الفنزويلية على أراضي دوله. وجدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التلويح بـ«كل الخيارات» للتعامل مع الأزمة في فنزويلا التي اتهم رئيسها نيكولاس مادورو غوايدو بالسعي الى تقسيم البلاد وإقناع إدارة ترامب بالتدخل، قائلاً: «هذا الشخص الذي يعتقد بأن السياسة لعبة وبأنه يستطيع انتهاك الدستور والقانون، عليه أن يمثل أمام المحاكم عاجلاً أم آجلاً».



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